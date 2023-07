Premilcuore, serata di sketch improvvisati

Questa sera alle ore 21 in piazza Ricci a Premilcuore, gli insegnanti dell’Associazione culturale Open Improv di Faenza si esibiranno in una serie di divertenti sketch improvvisati, all’interno dell’evento conclusivo del weekend di stage, in corso nel paese dell’alta valle del Rabbi da venerdì scorso fino ad oggi. Spiega Gioele Fabbri della Cooperativa turistica Ridolla, animatore dell’iniziativa, insieme alla sindaca Ursula Valmori: "Il corso di improvvisazione teatrale ‘Whatever it takes’, a cura di Graziano Garavini, noto improvvisatore ed insegnante, nasce allo scopo di unire formazione e scoperta del territorio e consiste in 5 ore di formazione giornaliera, seguite da passeggiate, escursioni al fiume e cene conviviali. I temi affrontati riguardano lo spazio scenico, il benessere dei compagni e la connessione con se stessi". Il paesaggio, l’ambiente e la natura, in particolare il fiume e il Parco nazionale, sono al centro delle attività di promozione dell’attuale amministrazione comunale di Premilcuore, per favorire il turismo, come del resto stanno già facendo anche gli operatori delle strutture locali, fra cui ristoranti, alberghi e agriturismi. A questo proposito, il prossimo 23 luglio partirà anche l’iniziativa regionale ‘Macina cultura’, presso il mulino Biondi di Castel dell’Alpe, per concludersi a settembre al mulino Mengozzi di Fiumicello. Quinto Cappelli