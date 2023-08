Premilcuore, sfide in piazza all’ultimo gioco

Nei giorni attorno a Ferragosto, la Pro loco e la Fraternità di Misericordia di Premilcuore hanno organizzato insieme due iniziative nel paese dell’alta valle del Rabbi, sia per gli abitanti sia per i turisti. Racconta Damiano Bartolini, presidente della Misericordia e vicepresidente della Pro loco: "I giochi in piazza dei Caduti hanno coinvolto una ottantina di persone, in gran parte giovani, suddivisi in sei squadre e applauditi da un grande pubblico da stadio, che, coinvolto dai giocatori, si è divertito molto". Alla fine della sfida questa la classifica: primi classificati Le Rondini, seguiti dai Begagang, con le altre quattro squadre a ruota (Pirati dei Caraibi, I Raga, I Vacanzieri, gli Incas).

"Al termine della manifestazione, è stato consegnato anche il ‘Birro d’oro’, il premio al latin lover del paese, che quest’anno è andato al 18enne Enrico Cappelli, studente delle superiori a Forlì". In che cosa consiste questo goliardico riconoscimento nel paese dei buontemponi premilcuoresi? Il presidente e il vicepresidente della Pro loco, Adamo Biondi e lo stesso Damiano Bartolini, raccolgono dalle ragazze e dai ragazzi del paese le ‘segnalazioni’ sui latin lover della stagione estiva. Poi, dopo un consulto con alcuni collaboratori, una specie di membri di una giuria, decretano il vincitore, col nome provocatorio di ‘Birro d’oro’. Fra i giochi in piazza e le goliardate, le due benemerite associazioni del paese, sabato scorso (19 agosto), hanno chiamato a raccolta anche giovani e meno giovani del paese, una quarantina di volontari, per una raccolta di rifiuti lungo il fiume Rabbi e nei dintorni del paese. Racconta Damiano Bartolini: "Al termine della caccia ai rifiuti abbandonati da gente incivile, abbiamo raccolto diversi sacchi di ‘rusco’ e portati poi nel punto di raccolta dell’indifferenziata della società Hera, che svolge il servizio di raccolta in paese".

Quinto Cappelli