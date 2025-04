Premilcuore, sta per nascere la cooperativa di comunità

Sta per nascere a Premilcuore una Cooperativa di comunità, come è stato deciso durante sabato scorso nella sala Ricci del Centro Visite "per definire lo statuto e per l’iscrizione dei soci".

Durante l’incontro, guidato da Pierpaolo Baroni di Confcooperative, alla presenza dell’assessore comunale al welfare e alle associazioni, Debora Fabbrica, non si è parlato solo della parte burocratica, ma anche di obiettivi e finalità pratiche della nuova istituzione. Nelle prossime settimane un gruppo di cittadini andrà dal notaio per approvare lo statuto. Quindi i soci, che dovrebbero essere una cinquantina, si riuniranno in assemblea per eleggere le cariche sociali, fra cui presidente, vice e segretario. Spiega il sindaco Sauro Baruffi: "Una coop di comunità serve soprattutto nei piccoli paesi e comuni per mantenere e salvare le attività e i servizi essenziali e magari anche per creare posti di lavoro".

Dagli incontri preparatori e dall’ultimo sono già emersi alcuni obiettivi concreti: salvare e gestire il distributore di benzina che altrimenti rischierebbe la chiusura, col passaggio dal gestore privato alla Coop di comunità, evitando così di lasciare sfornito di carburante un lungo tratto di strada da Predappio a San Godenzo (oltre 50 km); la gestione del rifugio di Poggio Cavallaro, ai piedi dei Monti Gemelli; la gestione del fiume Rabbi lungo il paese e dell’allevamento di trote mediterranee.

Quinto Cappelli