Premilcuore, torna la ’Salmonata umana’

Ritorna il 29 giugno a Premilcuore la ‘Salmonata umana’, con la risalita del fiume Rabbi a squadre e in costume, da un’idea di Stefano Baruffi e Simone Gilli (info: salmonataumana.eu). Spiegano gli organizzatori – un gruppo di giovani supportato dalla Pro loco, presieduta da Adamo Biondi –: "Si tratta di una manifestazione divertente per riscoprire le caratteristiche del territorio, del fiume e del paese dell’alta valle del Rabbi". Da qui l’invito ad iscriversi in tempo "per vivere un’esperienza controcorrente indimenticabile, divertente e unica nel suo genere. Quest’anno, più che mai, si celebrerà lo spirito creativo e la gioia di stare insieme. Partecipanti scatenati sfoggeranno costumi ancora più belli e originali, con un unico limite: la fantasia. Il tutto in un’atmosfera unica fatta di musica, tifo, divertimento e relax per chiunque assisterà a questa folle e coloratissima risalita del fiume Rabbi". Saranno presenti stand gastronomici per deliziare i palati, mentre una giuria di esperti valuterà l’originalità e la creatività, con fantastici premi in palio per i costumi più divertenti e i migliori risultati nei giochi. Gli scatti dei fotografi incaricati immortaleranno ogni momento speciale, permettendo a tutti di rivivere e ricordare la giornata straordinaria con i propri amici.

Quinto Cappelli