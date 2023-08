Premilcuore, ultimo giorno della Sagra del Cinghiale

Si conclude oggi a Premilcuore la Sagra del Cinghiale, a cura del Gruppo Cinghialai Alto Rabbi, in collaborazione con la Pro loco, che quest’anno ha raggiunto la 33esima edizione. Dopo la partenza venerdì sera con l’apertura degli stand gastronomici nell’Area Feste alle 19 e la musica e il proseguimento ieri sera, oggi gli stand gastronomici saranno aperti sia a pranzo alle 12 sia a cena alle 19. (Nella foto i volontari).

L’ingresso è a offerta libera e parte del ricavato andrà in beneficienza. La Sagra è animata da decine di volontari del gruppo, che durante la manifestazione faranno funzionare a pieno ritmo gli stand della tipica cucina romagnola, rigorosamente a base di cinghiale: polenta, cappelletti e tagliatelle per primo, spezzatino e grigliata per secondo, ciambella della nonna per dolce. Gli organizzatori aspettano tanti buongustai da tutta la Romagna.

Racconta Roberto Coradossi, responsabile del Gruppo Cinghialai Alto Rabbi (oltre 40 persone): "Per organizzare oltre trenta edizioni della sagra ci vogliono tanti volontari, tanto impegno e il sostegno degli amici buongustai di tutta la Romagna che amano scegliere una giornata in un paese accogliente e che offre buona cucina e un ambiente incontaminato".