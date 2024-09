Premilcuore, un’escursione alla ’Casa delle fate’

Domani dalle 9 alle 13, all’interno del calendario di iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio 2024, la Soprintendenza Archeologia di Ravenna, in collaborazione con il Comune di Premilcuore, propone un trekking guidato alla ‘Casa delle fate’ di Premilcuore. Si tratta del sito archeologico che è oggetto della concessione di scavo rilasciata dal Ministero della Cultura all’Università di Bologna. L’escursione, a cura di Romina Pirraglia, archeologa della Soprintendenza, prevede un itinerario a piedi che, a partire dalla località Montalto di Premilcuore, condurrà alla ‘Casa delle fate’. I partecipanti saranno accompagnati da personale della Sabap e da Salvatore Valente, guida del Parco nazionale, mentre lo scavo archeologico verrà illustrato da Antonio Curci, il direttore scientifico della missione, insieme a tre ricercatori Unibo.

Le indagini in corso prevedono di apportare nuovi dati per ricostruire le prime fasi di frequentazione del territorio della Val Fantella di insediamenti d’altura tra preistoria e medioevo. "L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è un’occasione per scoprire, con un po’ di spirito d’avventura e di adattamento, il valore naturalistico, storico e archeologico di mete ancora poco conosciute".

Per la partenza il ritrovo è presso la Trattoria del Cervo di Premilcuore, in via Montalto alle ore 9. Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento da trekking, e di munirsi di acqua e snack. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà rinviata. Partecipazione gratuita, con prenotazione consigliata (indirizzo mail sabap-ra.eventi@cultura.gov.it).

q.c.