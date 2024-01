Premilcuore, Valmori è pronta a restare

La sindaca di Premilcuore, Ursola Valmori, non solo annuncia la sua ricandidatura in vista del voto del 9 giugno, ma sembra aver già pronta una nuova giunta, una bozza di programma e perfino lo slogan della lista: ‘Se ami il tuo territorio partecipa al suo progresso’. In caso di rielezione, riconfermerebbe il vicesindaco Gioele Fabbri, imprenditore dell’agriturismo La Ridolla, nominato il 10 luglio scorso al posto di Sauro Baruffi della Lega, cui aveva tolto le deleghe.

Il secondo assessore potrebbe essere l’attuale Gabriele Conti oppure l’annunciato Giovanni Santoni, già medico di famiglia in paese (unico nome per ora annunciato nella lista dei candidati, fra i 10 consiglieri, alcuni dei quali potrebbero ricandidarsi, come Francesca Bresciani). Spiega Valmori: "La coalizione è aperta a tutti coloro che vogliono lavorare per il bene di Premilcuore, condividendo i due pilastri che guidano la nostra proposta: internazionalizzazione (sull’esempio di Appennino in Musica) e formazione, mantenendo sempre sani valori e accettando le sfide di una realtà in cambiamento con i suoi nuovi bisogni".

La sindaca uscente (che vinse col 59,6%) rivendica poi "un merito che resterà nella storia di Premilcuore: aver rotto, nel 2019, un monopolio lunghissimo, ripristinando condizioni di normalità democratica; perché quando una stessa parte governa per troppo tempo, spesso con le stesse persone, non è mai cosa buona. Nel 2019 in municipio serviva un’alternativa, oltre che un diverso approccio metodologico nella conduzione della res-publica". La prima cittadina rivendica anche di "aver impostato un progetto funzionale allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità, seppur con qualche ritardo dovuto a diverse emergenze (pandemia, alluvione). I progetti sono stati impostati e gli investimenti fatti sono importanti; ora si tratta di portarli avanti".

Ma come si sta muovendo il centrosinistra? I tre consiglieri della minoranza uscente (Roberto Freddi, segretario del Pd, e gli ex sindaci di centrosinistra Marco Menghetti e Francesco Milanesi) stanno contattando persone e cercando alleanze con tutti quelli favorevoli a una lista alternativa all’attuale amministrazione. Fra questi ci sono i leghisti e tutti coloro vicini a Baruffi, personaggio talvolta sopra le righe ma molto popolare in paese, che non hanno digerito la sua ’cacciata’ da parte della sindaca. Questa seconda lista trasversale, che si potrebbe distinguere anche nel programma incentrato sui problemi pratici del Comune (spopolamento, scuola, sanità, viabilità, ambiente, parco fluviale, turismo), da chi potrebbe essere guidata? Il candidato, secondo voci vicine ai sostenitori di quell’area, potrebbe essere uno dei quattro o, a sorpresa, una donna. In questo fine settimana è previsto un importante incontro.