Premio a Dj Pizzy: così conquista gli sposi

di Francesca Miccoli

Continua a mietere trionfi dj Pizzy, all’anagrafe Mattia Pizzigati, tra i vincitori in provincia del wedding award 2023, il prestigioso premio assegnato dal sito matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale. A determinare il trionfo le recensioni di 155 coppie affidatesi al trentaquattrenne castrocarese per l’organizzazione della festa nel giorno del fatidico sì. Ben 4.9 su 5 il punteggio incassato da Mattia, che bissa il successo del 2022 nella sezione ‘musica’. In lizza per l’agognato ‘bollino’ erano oltre 68.000 aziende nell’orbita di matrimonio.com.

Professionisti protagonisti di un anno da record: la pandemia ha infatti pesantemente condizionato i calendari nuziali, determinando il rinvio a tempi migliori di tante cerimonie; da qui il boom del 2022, la stagione della grande ripresa. In tempi di emergenza sanitaria come nel post Covid, Mattia si conferma il preferito dalle coppie. E poco c’entrano gli occhi cerulei e il fisico da indossatore: Pizzy ottiene consensi per il servizio a trecentosessanta gradi creato su misura per ogni cliente. E’ sua abitudine infatti ‘confessare’ i nubendi prima del grande giorno per interpretarne i gusti e comprenderne le abitudini. Dimostrandosi anche abile psicologo nella costruzione di un evento memorabile.

Nel carnet di proposte non solo musica accuratamente selezionata ma anche scenografie spettacolari, con effetti speciali, audio e video originali, impreziositi da spettacoli pirotecnici.

Classe 1988, personal trainer e autista di ambulanze con indosso la gloriosa divisa della Croce Rossa, volontario dell’Avis (premiato proprio un paio di settimane fa per il cospicuo numero di donazioni), Pizzy è titolare della Vip agency, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi: non solo matrimoni ma anche meeting aziendali, congressi e seminari, lanci di prodotti e inaugurazioni, feste private. "Professionalità, freschezza, originalità" sono i tre capisaldi con cui si definisce lo stesso giovane imprenditore termale, che con la "cura dei dettagli e l’istinto creativo" riesce a dar vita ad "atmosfere uniche".

E, su richiesta, Pizzigati coinvolge nello show presentatori, musicisti, deejay e vocalist. Mattia vanta infatti collaborazioni con personaggi famosi, che si prestano a intervenire nei locali e negli hotel più prestigiosi della riviera romagnola, dal Palace di Milano Marittima al Da Vinci di Cesenatico, passando per il Grand Hotel di Rimini. Senza dimenticare il Grand Hotel Terme di Castrocaro, dove Mattia è di casa, e altri alberghi multistellati della zona.

Pizzigati non è stato l’unico forlivese premiato: nella sezione banchetti hanno ottenuto il riconoscimento il Borgo dei Guidi di Civitella, la Nuova Brocca di Meldola e la forlivese Ca’ Freschi; nella sezione fotografia trionfo per Paolini e Mavì; in ambito musicale si segnalano Damian dj e la Cri, Faeventi, Iza trio acustico, Pyton dj e Quei ragazzi; nella categoria wedding planner vittoria per Sara Penazzi; ‘bollino’ nel settore Sposa Accessori per Batani Sposa e Guia Casadio; infine premio per JeS Titanium design per la gioielleria.