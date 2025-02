Premio a Lucia Magnani ad di LongLife Formula al summit di Dubai

Un nuovo riconoscimento va ad arricchire il palmares di Lucia Magnani, fondatore e amministratore delegato di LongLife Formula®. La manager è stata premiata al ‘13th Business Networking Summit’ nel settore della Salute e del Turismo, in scena a Dubai il 29 e 30 gennaio nell’ambito del ‘The Health Tourism Development Center of Islamic Countries’. Un evento che rappresenta un’opportunità strategica per leader, aziende e professionisti per discutere di innovazioni e sviluppi nel turismo e nella medicina preventiva. Un tributo che premia Magnani e il suo impegno nel campo della longevità, a cui si dedica da oltre 15 anni con il Metodo LongLife Formula, che integra prevenzione, medicina avanzata e benessere per migliorare la qualità della vita.

Dall’inizio dell’anno, la Health Clinic castrocarese ha accolto oltre 11 agenzie e tour operator internazionali specializzati nella longevità e nel turismo di lusso. Professionisti che hanno scelto di provare sulla loro pelle l’esperienza che, coniugando scienza e cura di sé, consente di mantenere la salute nel tempo, e vivere meglio e più a lungo. Un segnale chiaro dell’interesse crescente verso un approccio alla longevità che supera il concetto di benessere, offrendo un percorso strutturato e scientificamente fondato.

La Lucia Magnani Health Clinic è diventata un riferimento per il turismo sanitario grazie a protocolli innovativi e percorsi di prevenzione basati su un’analisi approfondita dello stress ossidativo e della salute cellulare. Non si contano i nomi noti che frequentano la struttura castrocarese: tra gli ultimi, solo per citarne alcuni, la showgirl Paola Barale e l’attrice Valentina Lodovini, il wedding planner dei vip Enzo Miccio, già curatore della recente festa di Capodanno al Padiglione delle feste delle Terme.