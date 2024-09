Premio alla carriera a Colangeli ’Woman in set’ alla regista Luchetti

Anche quest’anno Sedicorto attribuirà premi speciali a personalità del mondo del cinema e della serialità. Giorgio Colangeli riceverà il Premio alla Carriera Cinemaitaliano.info, in collaborazione con il magazine online, per celebrare anni di successi sul palcoscenico e sul grande schermo con interpretazioni che gli hanno tributato prestigiosi premi come il David di Donatello per il suo ruolo in ’L’aria salata’. Colangeli incontrerà il pubblico sabato 12 ottobre. Due saranno i premi ‘Generazione G’, assegnati in collaborazione con Fedic a due giovani attori che hanno saputo distinguersi per le loro interpretazioni sempre convincenti: Selene Caramazza, a breve nuovamente nella seconda stagione dell’acclamatissima serie ‘The Bad Guy’, e Andrea Arru, che ha recentemente prestato il suo volto al giovane Diabolik nel film ‘Diabolik chi sei?’ e prossimamente al cinema nel film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri. Entrambi saranno protagonisti a Sedicicorto sabato 12 ottobre. Il Premio Woman in set, assegnato ogni anno ad una regista donna, andrà a Laura Luchetti, regista di numerose opere per il cinema e la tv tra cui ‘La bella estate’ e ‘Nudes’, la cui seconda stagione sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’appuntamento con Laura Luchetti è per sabato 5 ottobre. Infine il premio Caveja, pensato per un rappresentante di prestigio del cinema regionale sarà assegnato sabato 5 ottobre a Orfeo Orlando per la sua carriera pluridecennale con registi tra cui Pupi Avati, Giorgio Diritti, Luciano Ligabue.