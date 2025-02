Premio all’agriturismo ’Il Teatro’ di Modigliana

‘Il Teatro’, situato a Monte Violano del Trebbio di Modigliana, è un’azienda vitivinicola ma anche un particolare agriturismo che prende una sola prenotazione per servizio e nasce nel 2015 da un’idea di Luca Monduzzi e della sua compagna Stefania Montanari. "La gestione delle vigne di Stefania e la valorizzazione di queste, – spiega Monduzzi – anche grazie alla grande vocazione del territorio modiglianese, ci ha permesso da subito di ottenere importanti riscontri dal mercato e dalla comunità del vino". Monduzzi e Montanari sono anche fra i soci fondatori di ‘Modigliana Stella dell’Appennino’, importante associazione di una decina di cantine locali, perché credono fortemente che "il linguaggio del vino contemporaneo debba passare da una presa di coscienza collettiva ancor di più se il territorio riesce naturalmente a raccontare peculiarità molto marcate e identificative".

Lo scorso 29 gennaio hanno ricevuto un altro premio che li rende orgogliosi: "La guida del Touring Club Italiano ‘Vini buoni d’Italia’ – commenta un entusiasta Monduzzi – ha riconosciuto al nostro Romagna Doc Sangiovese Modigliana ‘Violano’ 2022 la corona d’oro (vino di eccellenza premiato dai coordinatori regionali della guida) a questo va aggiunto che con la stessa etichetta abbiamo ricevuto la corona ‘oggi le corone le decido io’ (vino di eccellenza premiato nelle finali nazionali dalle commissioni ospiti)". Il Violano è una scommessa che hanno vinto per un progetto che quest’anno festeggia il decennale quando decisero di restaurare e salvare una vigna del 1960, la più vecchia e più alta a 450 metri. Come tutti i vini della piccola azienda fermenta e affina in solo acciaio.

"Le poche bottiglie che la vigna regala – spiega il viticoltore – sono un patrimonio per noi e un messaggio di tutela e valorizzazione delle vigne vecchie d’appennino, troppo spesso estirpate per ragioni legate alla scarsa produzione. Le vigne vecchie sono un valore importantissimo e spero e penso che possano essere una responsabilità e opportunità per tutto l’artigianato enoico, un capitolo importante della contemporaneità del vino". Questo è il racconto che fanno quotidianamente anche nel loro agriturismo "fatto di un unico tavolo dove – conclude Monduzzi – l’esclusività cerca di essere pop nel racconto e anche nel prezzo".

Il Teatro è in via Monte Trebbio 17, Modigliana, cell. 335.1358688; mail ilteatrodivino@icloud.com; instagram.com/sulteatro.

Ci si può prenotare dal lunedì al venerdì in un numero compreso tra 2 e 10 in un unico tavolo (tutti i prenotanti devono far parte dello stesso gruppo). Nel weekend viene accolta anche la domanda di più gruppi, ma sempre fino a un massimo di dieci persone.

Giancarlo Aulizio