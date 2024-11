Premio Campigna, a Santa Sofia reading di Piumini sulla pittura

Per gli eventi collaterali dell’edizione 2024 del ‘Campigna Festival delle arti’ oggi alle 16, alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di Santa Sofia, lo scrittore e autore Roberto Piumini (foto) proporrà un reading tratto dal suo libro ‘Gli sguardi. Sette racconti sulla pittura. In tali racconti, Piumini si avventura in atmosfere del passato, tra Prato e Loreto, Costantinopoli e un indefinito ducato di Francia, la Parigi bohémien e la Vienna di fine Ottocento. Osserva l’inquieto Filippo Lippi, entra nel laboratorio di Piero della Francesca e accompagna nel suo viaggio in Oriente il veneziano Gentile Bellini. In queste storie è la pittura a tessere silenziosamente una trama di sguardi, in cui non si riesce più a distinguere tra amore per l’arte e arte dell’amore.

Piumini ha fatto l’insegnante, il pedagogista, il conduttore di gruppi espressivi, l’attore, l’autore televisivo e altro ancora. Ha pubblicato libri di poesie, filastrocche, fiabe, storie, racconti, romanzi, poemi e testi teatrali presso un’ottantina di editori. È autore di radiodrammi, racconti, poesie, romanzi e traduzioni poetiche per adulti. Molti suoi libri sono stati tradotti all’estero. Accompagneranno la lettura le chitarre di Giovanni ‘Giò’ Belli e Valentina Perini.

o. b.