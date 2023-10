Premio Campigna, al via la 63ª edizione

Cambia volto il prestigioso Premio Campigna di Santa Sofia giunto alla 63ª edizione e in programma da martedì al 3 dicembre. "Lo storico premio è stato oggetto di un restyling – dice l’assessora alla cultura Isabel Guidi – e grazie ai fondi Pnrr-Next Generation EU il Campigna spazia dall’arte contemporanea alla musica e alla narrazione, coinvolgendo trasversalmente vecchie e nuove generazioni. Mi preme, però, sottolineare che non si tratta di una rottura rispetto al passato, quanto della volontà di aprirsi a nuove influenze, rendendo possibile la reciproca contaminazione tra le arti". Protagonista della manifestazione, nel 2023, è Loris Cecchini, artista di fama internazionale, nato nel 1969 a Milano, dove oggi ha il suo studio. La sua formazione artistica è da ricondursi agli anni Ottanta, quando attraverso soprattutto la fotografia analizza una società caratterizzata dai concetti di cultura di massa, mercificazione e oggetti di consumo. Dal 24 al 27 ottobre, Cecchini terrà un workshop presso il Parco di Sculture all’aperto destinato a sette studenti, appositamente selezionati, provenienti dalle Accademie di Belle Arti di Bologna, Firenze e Ravenna.

Venerdì 27 ottobre, alle 18, presso la Galleria d’arte Contemporanea Vero Stoppioni si terrà l’inaugurazione del Festival e la presentazione della mostra di Cecchini a cura di Jade Vlietstra, che rimarrà aperta fino al 3 dicembre. Sempre alla Stoppioni, alle 21, si terrà il concerto di Giovanni Truppi, organizzato in collaborazione con Rumors Music Blog. Il cantautore, nato a Napoli nel 1981, si forma musicalmente al pianoforte, strumento al quale però preferisce, una volta sul palco, la chitarra. Cresce con un forte amore per la letteratura, ma prevale presto in lui la voglia di scrivere canzoni dai testi personalissimi e di farsi conoscere come musicista e interprete. Sabato 28 ottobre, alle 17, la Galleria Stoppioni ospiterà invece una conversazione con Stefano Massini, drammaturgo e scrittore. Fra i suoi testi, tradotti e rappresentati in più di 30 lingue, ricordiamo ’Lehman Trilogy’, messo in scena in tutto il mondo. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi in televisione a ‘Piazzapulita’ e in altri programmi televisivi come ‘Ricomincio da Rai 3’.

"Inoltre, visto il grande radicamento al territorio che il Premio Campigna ha acquisito in 63 anni e per favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni – conclude l’assessora – è stato ideato un progetto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, grazie al quale gli studenti si cimenteranno nella veste di pubblicitari (i ragazzi hanno ideato le grafiche di tutto il materiale promozionale dell’iniziativa) di fotografi, reporter e giornalisti: saranno loro a realizzare reportage, video ed interviste utilizzati anche sui social per la promozione e diffusione dell’evento.

Oscar Bandini