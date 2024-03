Premio Dante Arfelli, oggi la premiazione sul colle

Si terrà oggi, nell’ambito della rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’, la premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Dante Arfelli - Opera Prima Città di Bertinoro. Con questo premio, co-organizzato dalla casa editrice Readerforblind e la Scuola Macondo di Pescara, il Comune di Bertinoro vuole rendere omaggio alla figura dello scrittore Dante Arfelli, nato a Bertinoro nel 1921 e autore del romanzo ‘I superflui’, che fu un vero caso editoriale. Destinato alle opere prime di narrativa, il Premio Arfelli si articola in due sezioni, romanzi già pubblicati e inediti: per il vincitore di quest’ultima sezione è prevista una proposta di pubblicazione, mentre al primo classificato della sezione editi va un premio di 500 euro. Ad entrambi sarà consegnata la targa ricordo del Premio. L’appuntamento è alle 15,30 nel teatro Novelli. A introdurre l’iniziativa sarà l’assessora alla cultura, Sara Londrillo, insieme a Valerio Valentini, direttore di ReaderForBlind. Poi porteranno il loro saluto la sindaca, Gessica Allegni, e Fiorangela Arfelli, figlia dello scrittore e a sua volta autrice. A seguire lo spettacolo di prosa e musica ‘Come luce che non illumina’ tratto da ‘I superflui’. Sul palco le attrici e cantanti Elena Bucci e Daniela Piccari, e i musicisti Andrea Alessi (contrabbasso), Dimitri Sillato (pianoforte), Sebastiano Severi (violoncello). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ma.bo.