Premio il Giglio d’argento a Santa Sofia

C’è tempo fino al 10 dicembre per segnalare all’Amministrazione i nominativi dei cittadini meritevoli di ricevere il ’Giglio d’argento’, il premio istituito nel 2009 in collaborazione con Assiprov per ringraziare le persone che si sono distinte per le loro opere in ambito sociale. La civica benemerenza sarà assegnata a chi si è dedicato ad attività di volontariato in ambito sociale e culturale, o ha reso un utile servizio alla comunità con opere e iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Le segnalazioni devono essere scritte e consegnate all’Ufficio Protocollo entro il 10 dicembre. Info: 0543.975428 - 975429.