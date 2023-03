Sarà un ‘Pomeriggio del Bicchiere’ particolare quello di domenica a Bertinoro. Al Teatro Novelli dalle 15,30 va in scena infatti la prima edizione del Premio Letterario Dante Arfelli, Opera Prima Città di Bertinoro. Lanciato nel settembre scorso dalla casa editrice Readerforblind insieme al Comune di Bertinoro, il concorso, diretto ad autori italiani e stranieri, ha chiamato a raccolta le opere prime di autori in lingua italiana, ottenendo oltre 50 adesioni. Due le sezioni: romanzi editi e inediti. Durante l’incontro aperto al pubblico in cui saranno incoronate le opere vincitrici sono in scaletta gli interventi della sindaca Gessica Allegni, dell’assessora alla cultura Sara Londrillo e dell’editore Valerio Valentini. Un contributo alla giornata verrà anche dagli scrittori Sandro Bonvissuto, Davide Bregola e Gabriele Sabatini. Prima del brindisi conclusivo, il momento musicale dei ‘Pomeriggi’ è affidato alle voci di Licia Spazzoli e Giorgia Venditto e alla chitarra di Giacomo Ambrosini della JoLi’ & Co.