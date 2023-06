Premio letterario nazionale Città di Forlì, in scadenza il termine per partecipare

Ultime ore per poter partecipare alla 20ª edizione del Premio letterario nazionale ‘Città di Forlì’ indetto dal Centro Culturale L’Ortica e articolato in tre sezioni: Premio Sandra Mazzini per la poesia inedita (inviare 3 poesie inedite);Premio Irene Ugolini Zoli per la prefazione a un libro di poesie (edito non anteriormente al 2017); Premio In Magazine per un racconto inedito di massimo 9.000 battute sul tema ‘La bicicletta’. Le opere per tutte e tre le sezioni dovranno essere inviate, via e-mail entro e non oltre domani all’indirizzo: [email protected] A parte va aggiunto un file contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail dell’autore e titoli delle opere, l’attestazione che si tratta di opera inedita di propria creatività e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Si può anche inviare per posta ordinaria, al Centro Culturale L’Ortica via Paradiso 4, 47121 Forlì.

Vanno aggiunti il Premio La Cócla, offerto dal Centro di Educazione Ambientale di Forlì e Premio Renzo Camporesi per under 14; il Premio Luciano Foglietta per una personalità della cultura forlivese, designata dal comitato organizzatore. Sarà assegnato poi un premio in memoria di Tebe Fabbri e Luana Pagan, a un operatore attivo in campo teatrale. Bando su www. facebook.comcentroculturale lortica (info: 0543.092569).