Premio Marietta, concorso per chef dilettanti

A poco meno di tre mesi dall’avvio della 27ª edizione della Festa Artusiana, prevista nella città di Forlimpopoli dal 24 giugno al 2 luglio, è stato pubblicato il bando del Premio Marietta. Concorso aperto a tutti gli appassionati di cucina e gastronomia che esercitano con amore e abilità ’la scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, ma da semplici ‘dilettanti’, ovvero che non svolgono attività professionale nel settore. Il Premio è intitolato a Marietta Sabatini, fedele governante di Pellegrino Artusi, e Forlimpopoli vuole rendere omaggio a tutte le Mariette di oggi, richiamando questa figura che è stata centrale nella realizzazione della ‘Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, questo il titolo del manuale artusiano, tanto che il gastronomo forlimpopolese le lasciò in eredità i diritti di autore sul libro.

Con un valore di 1.000 euro, offerti da Cia-Conad, il Premio viene assegnato alla realizzazione di una ricetta originale di un primo piatto (pasta fresca, secca o riso), eseguibile in un tempo massimo di due ore, che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia e all’opera di Pellegrino Artusi, tanto negli ingredienti quanto nella tecnica di preparazione e di presentazione. La giuria selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, da 3 a 5 finalisti che dovranno procedere all’esecuzione del piatto nella mattinata di domenica 25 giugno, nell’ambito della Festa Artusiana. Nel corso della serata si svolgerà la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio stesso.

Per partecipare al Premio Marietta occorre inviare entro il 5 giugno alle ore 13 l’elaborato, che contenga un massimo di 2 ricette, al Comune di Forlimpopoli per posta (piazza A. Fratti, 2 – 47034 Forlimpopoli) o via mail a [email protected] Lo storico Premio Marietta è promosso da Comune di Forlimpopoli e Festa Artusiana in collaborazione con Casa Artusi e l’Associazione delle Mariette.

ma.bo.