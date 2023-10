Premio Nella Versari, 18ª edizione, allo scultore faentino Mingotti

Sarà consegnato sabato alle 17, nella sala del consiglio comunale di Meldola il Premio Nella Versari, giunto alla 18ª edizione e promosso dall’Accademia degli Imperfetti in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il premio, intitolato alla pittrice Maria Giuditta Versari, importante protagonista della scena meldolese nel Novecento, sarà conferito allo scultore faentino Alberto Mingotti, "tra i maggiori interpreti dell’arte ceramica nel panorama italiano e internazionale – scrivono gli organizzatori – per la sua ricerca di una nuova figurazione e di un’arte colta, capace di coniugare la tensione verso l’innovazione e un originale dialogo con la tradizione e il passato nella dimensione contemporanea". Il programma prevede, dopo la presentazione e la consegna della targa d’argento, opera dello scultore ravennate Giannantonio Bucci, alle 18 l’inaugurazione della mostra personale di Mingotti ‘Forme e colori della scultura’, allestita presso la Galleria Michelacci in via Cavour, 60M. Dopo i saluti del sindaco, del presidente dell’Accademia degli Imperfetti Tonino Simoncelli e dell’assessore alla cultura Michele Drudi, interverranno Lorenzo Canova, professore di storia dell’arte contemporanea all’Università del Molise, Enrico Lombardi, pittore e scrittore, e Rosanna Ricci, critico d’arte.

Il programma sarà completato da due appuntamenti, nella Galleria Michelacci. Sabato 14 alle 17 incontro con la scrittrice Annalisa Fabbri che presenterà il suo ultimo libro ‘Ero l’amante di Rodin’ e sabato 28 alle 17 Finissage con conversazione tra il pittore Enrico Lombardi e lo scultore Mingotti. La mostra si potrà visitare fino al 29 ottobre nei feriali ore 17-19,30, festivi 10-12,30 e 17-19,30. Lunedì e giovedì chiusa. Info: 0543.499452 – 0543.493233.

o.b.