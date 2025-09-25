Premio Novelli a Lo Cascio e mostra sul film ’ I cento passi’

Bertinoro renderà omaggio all’attore e regista, Luigi Lo Cascio, con la consegna del Premio ‘Ermete Novelli’. L’appuntamento è alle 20,30 nella Rocca Vescovile. Nell’occasione sarà inaugurata, sempre nei locali della Rocca, la mostra degli scatti del fotografo di scena Angelo Turetta sul set del film ‘I cento passi’, che nel 2000 segnò l’esordio dell’attore siciliano sul grande schermo. Alla serata, accanto a Lo Cascio, interverranno anche Turetta, il curatore della mostra Antonio Maraldi, l’editore Paolo Emilio Persiani, l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. A fare gli onori di casa e a consegnare il premio sarà il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli.

Il Premio Ermete Novelli è stato istituito nel 2002 su idea di Leonardo Bragaglia e Paolo Emilio Persiani per rendere omaggio alla memoria del grande attore di inizio Novecento, originario di Bertinoro. Promosso dal Comune di Bertinoro, viene assegnato con cadenza biennale, e in passato è stato conferito, fra gli altri, a Franca Valeri, Roberto Herlitzka, Glauco Mauri, Ivano Marescotti, Neri Marcorè. Il premio consiste in un’opera in bronzo firmata dallo scultore Sandro Pagliuchi.

Palermitano, classe 1967, Lo Cascio è uno dei più importanti interpreti della scena italiana contemporanea. Nella sua carriera ha sempre alternato cinema, teatro e tv. Al suo attivo una quarantina di film e molti premi, fra cui il David di Donatello come migliore attore protagonista nel ruolo di Peppino Impastato per ‘I cento passi’, il Nastro d’Argento e il Ciak d’oro per ‘La meglio gioventù’.