Premio Sportilia 2023: Dominik Paris e Maurizio Sarri tra i premiati a Santa Sofia

Si chiude il parterre dei premiati della 27ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘sport e non solo’ di Santa Sofia, previsto il 7 luglio, con due nomi prestigiosi come il campione di sci Dominik Paris e mister Maurizio Sarri. Un doppio colpo da parte della collaudata coppia del Premio, il patron Franco Aleotti e il giornalista Marino Bartoletti, che da anni fanno convergere nel paese bidentino personaggi d’eccezione.

Dominik Paris è uno sciatore alpino, campione del mondo nel supergigante a Are nel 2019 e vincitore di una Coppa del Mondo nella stessa specialità. Ha un palmares nella Coppa del Mondo con 24 vittorie, 11 secondi posti e 15 terzi posti.

Maurizio Sarri dal 1° luglio tornerà ad allenare la Lazio. Aveva esordito in serie A nel 2014-15 con l’Empoli e, a seguire, ha guidato il Napoli, il Chelsea (con cui vinse l’Europa League) e la Juventus (dove ha conquistato lo scudetto nel 2020). Come già precedentemente annunciato, gli altri premiati saranno gli arbitri internazionali di calcio di serie A Maurizio Mariani, Ciro Carbone e Luca Zufferli nonché Diego Alfonzetti, il giovanissimo arbitro malmenato da giocatori quasi suoi coetanei e dai dirigenti mentre arbitrava una partita di under 17 in Sicilia. Poi il presidente della Lega Calcio di serie A Ezio Simonelli; Stefano Palazzi magistrato; Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, giurato di Ballando con le Stelle e opinionista a Pressing; Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motociclismo che ha dominato negli anni ‘60 e ‘70 vincendo ben 15 campionati mondiali in diverse classi; Francesco Damiani campione d’Europa e del Mondo di pugilato nella categoria dei pesi massimi; Roberta Cappelletti intramontabile cantante regina del liscio; Viller Valbonesi virtuoso pianista che sta tenendo concerti nei maggiori teatri di tutto il mondo; il Forlì Football Club, per la prestigiosa promozione in serie C. Il presidente degli arbitri calcio di serie A, Antonio Zappi, ha già confermato la sua presenza.

"Come sempre a condurre magistralmente la serata sarà il giornalista e amico Marino Bartoletti – chiosa il patron Aleotti – con al suo fianco le due bellezze siciliane Giorgia e Miriam Sangiorgi, rispettivamente madrina e valletta".

