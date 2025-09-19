Premio Versari all’artista Bucci. Domani s’inaugura la mostra

Sarà inaugurata domani l’edizione 19 del Premio Nella Versari di Meldola assegnato alla memoria di ‘Giannantonio Bucci. Un racconto della scultura’ a cura di Alberto Mingotti e promossa dall’Accademia degli Imperfetti e dal Comune in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Forlivese. "Il Premio Versari – ha precisato l’assessore alla cultura Michele Drudi – è stato istituito nel 1998 dall’Accademia degli Imperfetti con lo scopo di valorizzare il lavoro di incisori, pittori e scultori attivi in Romagna ed è diventato uno dei riconoscimenti artistici più importanti dell’Emilia Romagna". Anche il presidente emerito dell’Accademia Tonino Simoncelli ha voluto ricordato il livello del Premio, che dal 2007, ha una cadenza biennale e che ha visto premiati 19 artisti tra i quali Nadiani, Lombardi, Pantieri, Bombardi Spada, Gattelli, Pugliese, Grande, Gensini, Masini e lo stesso Mingotti che ora guida la storica Accademia fondata nel 1544, dopo la lunga guida proprio di Simoncelli.

Il curatore Mingotti ha quindi illustrato l’importanza di Bucci: repubblicano storico, scultore, medaglista, docente e direttore artistico all’Accademia di Ravenna, dopo essersi dedicato allo studio del ritratto gli vengono commissionati importanti monumenti in travertino, marmo e bronzo a Ravenna, Lugo, Forlì dove si aggiudica il primo premio per la scultura alla Biennale Romagnola d’arte contemporanea realizzando due importanti monumenti in bronzo: il Pugilatore situato ai giardini pubblici e il rifacimento in piazza Saffi del monumento dedicato ad Aurelio Saffi.

"Dalla metà degli anni ‘70 si dedica alla medaglistica e si afferma – conclude – come uno dei maggiori autori europei". Domani alle 16, nella sala Versari di piazza Orsini 12/E, consegna ai nipoti di Bucci del Premio; alle 17 alla Galleria Luigi Michelacci di via Cavour 60/M inaugurazione della mostra che resterà aperta fino al 12 ottobre nei seguenti orari: feriali (chiusure lunedì e giovedì) 17-19,30 e festivi 10-12,30 e 17-19,30.

Oscar Bandini