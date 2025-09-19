Premio Versari all’artista Bucci. Domani s’inaugura la mostra

Vincere
Vincere
Forlì
19 set 2025
OSCAR BANDINI
Sarà inaugurata domani l’edizione 19 del Premio Nella Versari di Meldola assegnato alla memoria di ‘Giannantonio Bucci. Un racconto della scultura’ a cura di Alberto Mingotti e promossa dall’Accademia degli Imperfetti e dal Comune in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Forlivese. "Il Premio Versari – ha precisato l’assessore alla cultura Michele Drudi – è stato istituito nel 1998 dall’Accademia degli Imperfetti con lo scopo di valorizzare il lavoro di incisori, pittori e scultori attivi in Romagna ed è diventato uno dei riconoscimenti artistici più importanti dell’Emilia Romagna". Anche il presidente emerito dell’Accademia Tonino Simoncelli ha voluto ricordato il livello del Premio, che dal 2007, ha una cadenza biennale e che ha visto premiati 19 artisti tra i quali Nadiani, Lombardi, Pantieri, Bombardi Spada, Gattelli, Pugliese, Grande, Gensini, Masini e lo stesso Mingotti che ora guida la storica Accademia fondata nel 1544, dopo la lunga guida proprio di Simoncelli.

Il curatore Mingotti ha quindi illustrato l’importanza di Bucci: repubblicano storico, scultore, medaglista, docente e direttore artistico all’Accademia di Ravenna, dopo essersi dedicato allo studio del ritratto gli vengono commissionati importanti monumenti in travertino, marmo e bronzo a Ravenna, Lugo, Forlì dove si aggiudica il primo premio per la scultura alla Biennale Romagnola d’arte contemporanea realizzando due importanti monumenti in bronzo: il Pugilatore situato ai giardini pubblici e il rifacimento in piazza Saffi del monumento dedicato ad Aurelio Saffi.

"Dalla metà degli anni ‘70 si dedica alla medaglistica e si afferma – conclude – come uno dei maggiori autori europei". Domani alle 16, nella sala Versari di piazza Orsini 12/E, consegna ai nipoti di Bucci del Premio; alle 17 alla Galleria Luigi Michelacci di via Cavour 60/M inaugurazione della mostra che resterà aperta fino al 12 ottobre nei seguenti orari: feriali (chiusure lunedì e giovedì) 17-19,30 e festivi 10-12,30 e 17-19,30.

Oscar Bandini

