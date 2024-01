Prende piede il Bike sharing . Oltre 8.000 ‘viaggi’ gratis in bici

Un colpo di pedale dopo l’altro, la sensazione di muoversi senza ostacoli e, soprattutto, l’asfalto che scorre sotto senza intoppi, evitando il traffico e gli ingorghi: il piacere della bici non è affatto una novità per i forlivesi che, da sempre, sono particolarmente propensi all’uso delle due ruote, ma forse lo è il consolidarsi dell’abitudine all’uso di mezzi a ‘noleggio’.

L’utilizzo del bike sharing, le bici che si possono prendere gratuitamente dagli stalli posizionati in città, ha fatto registrare, infatti, nel 2023 un sensibile incremento: il dato dei prelievi per ogni singolo utilizzo è cresciuto di quasi il 25%, passando dai 6.773 del 2022 agli 8.435 del 2023. Per quanto riguarda le bici dotate di seggiolino per bambini, inaugurate in settembre, negli ultimi quattro mesi del 2023 sono state utilizzate 232 volte.

Quello del bike sharing è un servizio che fa capo a Fmi (Forlì Multiservizi Integrati) per conto e in accordo con il Comune. "Numeri incoraggianti, motivo di grande soddisfazione – afferma Vincenzo Bongiorno, amministratore unico di Fmi –, per un risultato concreto che va nella direzione di una mobilità pulita e sostenibile, senza dimenticare i benefici per la salute del muoversi in bicicletta".

Il servizio aveva subìto un duro colpo nel periodo della pandemia, quando i numerosi lockdown avevano inibito gli spostamenti, ma "abbiamo fortemente creduto nel rilancio di questo progetto – prosegue Bongiorno –. Nel settembre scorso abbiamo proceduto a un rinnovamento e abbellimento delle postazioni, cosa che non avveniva da oltre dieci anni. Abbiamo colto l’occasione per pubblicizzare la rete cittadina di percorsi ciclabili proposti dalla ‘Bicipolitana’, alla realizzazione della quale abbiamo collaborato con l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta. Un importante punto di svolta l’abbiamo individuato nell’azione che abbiamo compiuto a partire dal settembre 2023, in accordo con il Campus universitario, per diffondere il servizio bike sharing tra gli studenti. Negli ultimi quattro mesi del 2023 il numero degli utilizzi è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente. Abbiamo, inoltre, elementi per pensare che il maggior utilizzo da parte degli universitari abbia contagiato anche qualche forlivese".

Fmi, insomma, punta sugli studenti, molti dei quali sono fuori sede e non dispongono di un mezzo proprio: "In tale direzione va anche l’adesione al servizio, avvenuta a dicembre, da parte degli studenti del Collegio universitario salesiano di Forlì e il confronto con il loro rappresentante Matteo Malfer, nominato per un anno ambasciatore italiano dello sport universitario".

Adesso Fmi ha buone speranze per il 2024: "Se si confermasse il trend positivo, si potrebbe arrivare a 11mila utilizzi". Nel segno della semplificazione è stato recentemente reso possibile l’accesso gratuito al servizio scaricando l’apposita app ‘Weelo’, in modo da fare a meno della produzione delle tesserine plastificate (che pure continueranno a valere se già sottoscritte e se l’utente fosse impossibilitato a scaricare l’app).

Sono attualmente dieci le postazioni a Forlì, operative h24, da cui si possono sganciare le bici e dove vanno riagganciate dopo l’utilizzo; a queste si aggiungono i due ‘Bike Sharing Point’ presenti in prossimità dei parcheggi di via Lombardini e di viale Manzoni.

La presenza del bike sharing a Forlì rientra nel più ampio progetto regionale ‘Mi muovo in bici’. Per informazioni ci si può rivolgere allo ‘sportello mobilità’ di Fmi, in via Lombardini 2 (tel. 0543.1718100; info@fmi. fc.it), aperto dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 13 e con orario continuato fino alle ore 18 il martedì e il giovedì.