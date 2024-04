Prendere il taxi con una app. Arriva la chiamata digitale

Una piccola rivoluzione ha interessato recentemente il servizio Radio taxi di Forlì: dall’inizio dell’anno la modalità di accesso a questo mezzo di trasporto avviene attraverso un call center dedicato, che smista le chiamate alle vetture disponibili. Queste, localizzate e intercettate grazie ad un’antenna gps, ricevono la chiamata attraverso un piccolo segnale acustico e il tassista, senza dovere rispondere al telefono, visualizza, tramite un’applicazione dedicata, i dati necessari per eseguire la corsa. E questo, senza che ci sia stato alcun cambiamento per gli utenti, i quali possono fare riferimento al numero storico 054331111. Insomma, le auto bianche di Forlì sono passate da un sistema analogico a quello digitale, con tutti i vantaggi che questo cambiamento comporta, anche sul piano della sicurezza: "Prima le chiamate arrivavano alle vetture ed erano sentite da tutti – spiega Luca Salpietra, presidente di Uritaxi provinciale, una delle organizzazioni più rappresentative della categoria –. Adesso il sistema può allertare tutte le vetture disponibili e un semplice ’bip’ ci segnala che c’è una chiamata in zona".

Promotore dell’iniziativa è stato il consorzio Radio Taxi di Forlì, che conta venti licenze sulle ventotto rilasciate dal comune. "Il consorzio esiste da quasi quaranta anni – continua Salpietra –. Gestiamo il territorio comunale tutto il giorno senza oneri per l’amministrazione. Il nostro è un servizio che corrisponde ad una necessità: nessuno in città prende il taxi per andare a prendere un caffè. I nostri utenti sono soprattutto anziani, che hanno bisogno del trasporto per andare in ospedale o, semplicemente, per fare la spesa e non hanno altri mezzi per spostarsi". Fondamentale, ricorda infine Salpietra, "la costante collaborazione tra il consorzio e il Comune".

Paola Mauti