’Prendi il volo’, all’Astoria il film animato

Arriva in cartellone Prendi il volo, film d'animazione diretto da Benjamin Renner che racconta la storia di una famiglia di anatre, i Mallard. La famiglia ogni giorno segue la stessa routine, navigando nello stagno del New England. Al papà iperprotettivo Mack le cose vanno bene così, perché in questo modo può mantenere la sua famiglia al sicuro, mentre la mamma, Pam, vuole mostrare ai loro due figli, Dax e Gwen, che là fuori c'è un mondo intero da scoprire. Quando una famiglia di anatre migratorie giunge nel loro stagno, descrivendo luoghi lontani e strabilianti, Pam riesce a convincere Mack a fare un viaggio di famiglia, che li porti sui cieli di New York City fino alla Jamaica tropicale. Mentre viaggiano in direzione sud, i Mallard si rendono conto che non possono rispettare fedelmente il loro itinerario ben organizzato. Quest'esperienza, però, li porterà più lontano di quanto avessero immaginato e permetterà loro non solo di conoscersi meglio l'un l'altro, ma anche di più se stessi.

Rimane ancora in cartellone C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi che, a oltre un mese dalla sua uscita, continua a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica. Cortellesi veste i panni di Delia, una donna che, nella Roma degli anni Quaranta, fa i conti con una vita familiare difficile, soprattutto a causa delle violenze subite dal marito (Valerio Mastandrea). Delia non ha la forza di ribellarsi a un’esistenza che sembra predeterminata, fino a quando non si accorge che anche la figlia rischia di condividere il suo triste destino. Solo a questo punto decide di dare una svolta alla sua vita.

Resta anche Napoleon di Ridley Scott, incentrato sulla vita di Napoleone Bonaparte (Joaquin Phoenix), seguito dalle sue origini alla carriera nell’esercito, fino all’ascesa come Imperatore. La storia è raccontata attraverso la relazione tanto instabile quanto avvincente con la sua prima moglie, Giuseppina (Vanessa Kirby), il più grande amore della sua vita che ha guidato molte delle sue scelte passate alla storia.

Si potrà ancora guardare anche Cento domeniche, di e con Antonio Albanese. Antonio lavora come operaio in un cantiere nautico e conduce una vita tranquilla: trascorre il tempo libero a giocare a bocce con gli amici; si prende cura dell’anziana madre; ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui è in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l’intenzione di volersi sposare e Antonio esulta: ha sempre sognato di regalare alla figlia un ricevimento in grande stile e può permetterselo grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l’uomo è cliente sembri nascondere qualcosa... Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia sarà messo a rischio e l’uomo capirà a sue spese che chi custodisce i nostri tesori non è detto che custodisca anche i nostri sogni.