Prenotazioni a quota 30mila: superano anche i Preraffaelliti. Si va avanti fino al 29 giugno

Parte con il piede giusto la nuova grande mostra del San Domenico, infatti le prenotazioni per visitare ‘Il ritratto dell’artista’ sono già 30mila: un numero che supera perfino quello di un anno fa per i Preraffaelliti, che di questi tempi erano a quota 25mila. La rassegna 2024 arrivò poi a 116mila visitatori, un totale che ha superato molte mostre anche realizzate prima della pandemia di Covid-19. Il primo riscontro dei botteghini del museo, quindi, fa sperare di poter replicare il successo più recente.

L’esposizione sarà visitabile da domani fino al 29 giugno. L’orario di visita previsto è dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, mentre il sabato, la domenica e festivi si chiude un’ora dopo, alle 20 (la biglietteria chiude sempre un’ora prima; non c’è il giorno di riposo).

Il costo del biglietto intero ammonta a 14 euro, 12 euro il ridotto (per gruppi di più di 15 persone, minori di 18 anni e maggiori di 65 anni, titolari di apposite convenzioni e universitari muniti di tesserino). I bambini dai 6 ai 14 anni hanno diritto a un biglietto al costo di 5 euro. Il gratuito è riservato ai bambini fino ai 6 anni, a persone disabili con accompagnatori, due accompagnatori per scolaresca e uno per ogni gruppo, giornalisti e guide turistiche con tesserino e tesserati Icom. È possibile acquistare un biglietto open da 15 euro, o un biglietto speciale per famiglia da 28 euro (valido per due adulti e fino a tre minori). Il biglietto consente anche la visita alla pinacoteca e al museo civico e comprende l’audioguida. Per informazioni e prenotazioni: 0543.36217, mostraforli@civita.art o www.mostremuseisandomenico.it