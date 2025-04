Preoccupati per i dazi: "Scenario difficile per noi da un giorno all’altro"

Un’azienda americana, con un cuore forlivese, sta affrontando la tempesta dei dazi scatenata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gianluca Rivizzigno, 52 anni, è un ingegnere forlivese, e con i soci Sauro Bocchini, ingegnere di Forlimpopoli, e l’architetto americano Pars Moghbel guida l’azienda Modalita Italian Design Solutions, con sede a Brooklyn, New York. Si occupano di distribuzione e vendita di brand made in Italy nel settore dell’industria alberghiera, fra cui macchine per gelato e attrezzature per pizza. Rivizzigno ha da due anni il doppio passaporto italiano e americano, e da 12 con ’Modalita’ naviga nel mercato statunitense.

I dazi annunciati dall’amministrazione Trump che conseguenze potranno avere? "Al di là delle appartenenze politiche, democratici o repubblicani, le misure adottate sono sbagliate e siamo molto preoccupati. Negli Stati Uniti le posizioni si stanno polarizzando in base a logiche dettate dalla tifoseria. Noi siamo un’azienda americana, ma le conseguenze saranno pesanti per tutti. Se ho della merce in arrivo a New York dall’Italia, con un’imposta del 20% in dogana, il costo in più andrà a ricadere non solo sull’impresa italiana, ma anche sul consumatore americano".

Qual è la logica che ha spinto Trump ad una decisione così sconvolgente? "Prima di tutto, essendo i dazi immediatamente esecutivi, non è stato dato il tempo alle aziende, al sistema industriale di prepararsi ad affrontare questa svolta epocale. Migliaia di imprese europee e americane si sono trovate da un giorno all’altro in uno scenario molto difficile: magari anche solo 30 giorni di tempo sarebbero stati utili per organizzarsi. Trump vuole riportare il manifatturiero in Usa, anche spingendo i gruppi stranieri a venire a creare valore sul territorio americano. Ma sono processi complessi e a lungo termine e magari tra 4 anni una nuova amministrazione cambierà la linea politica".

Forse Trump cerca anche di contrastare il disavanzo commerciale degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa? "L’America è un Paese importatore e con Germania e Italia, per esempio, la bilancia commerciale tra import ed export è sfavorevole. Ma pensare che i dazi possano risolvere il problema è veramente incredibile. Anche il discorso di Trump nel giardino della Casa Bianca è stato uno spettacolo patetico, un insulto alle aziende americane e alle persone che lavorano ogni giorno sul mercato nazionale e internazionale".

In chiusura, ci parli del business di Modalita. "Distribuiamo marchi italiani di massimo prestigio, come Moretto Forni, Bravo, Ifi e altri ancora, macchine e arredamenti per gelaterie, ristorazione e bar. Facciamo anche progetti ’tailor made’, utilizzando anche artigiani della provincia di Forlì-Cesena. In questo periodo abbiamo un cantiere a Dallas, a Pittsburgh e due a New York. Tra i nostri clienti ci sono Disney World, Eataly, Cipriani e Four Season, ma anche tante gelaterie e panetterie a conduzione familiare, che sono il nostro business più importante. Vendiamo in tutto il Nord America e Caraibi, ma anche in Canada, a Portorico e nella Repubblica Domenicana".

