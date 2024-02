Preparare la mente per aiutare anche il corpo

Giunchi *

Una mia ex paziente soffriva di insufficienza renale. Era piena di rabbia per questa condizione che la obbligava a sottoporsi tre volte alla settimana a lunghe sedute di dialisi, solo per sopravvivere, in attesa di un trapianto. Fu arduo farle capire che non aveva rabbia per la sua malattia ma, al contrario, era stata probabilmente la rabbia a provocarla.

I reni filtrano il sangue e regolano la circolazione dei liquidi corporei e possono risentire delle nostre insicurezze. La signora si era ammalata da quando, a una sua richiesta di aiuto, aveva ricevuto l’ennesima risposta negativa dalla sua famiglia. Aveva dovuto affrontare difficoltà senza potersi appoggiare a nessuno dei suoi cari. Per questo si sentiva tremendamente sola e in collera. Ciò non significa assolutamente che con la psicoterapia si può curare l’insufficienza renale, né nessun’altra malattia, ma significa che la psicoterapia può e deve accompagnare il percorso terapeutico per preparare mente e corpo ad accettare il nuovo rene trapiantato, riducendo i rischi di rigetto.

Immaginate un nuovo rene collocato in una situazione così acida, accompagnato da una terapia con immuno soppressori che rende esposti a ogni insulto infettivo, se non si prepara il corpo e la mente del paziente ad accogliere la guarigione. Non voglio essere fraintesa, la medicina occidentale è indispensabile e la psicoterapia ne è sempre di più una parte integrante.

Alla base del cervello e sua parte integrante c’è una ghiandola chiamata ipofisi, che dirige e coordina tutte le altre. Attraverso i suoi ormoni governa gran parte dei valori sanguigni circolanti. E’ collocata in una parte dell’osso sfenoide chiamato ‘sella turcica’ perché ha la forma di una sella di cavallo di foggia orientale. L’ipofisi quindi è come un generale che, in sella al proprio destriero, riceve le informazioni dai sui servizi di ‘intelligence’ e attraverso i suoi portaordini comanda le truppe sul campo di battaglia. Se le informazioni sono contraddittorie la battaglia è perduta.

In questi tempi governati dai computer è inimmaginabile non dare il giusto peso a quelli che sono i programmi che gestiscono di fatto i meccanismi che operano nella quotidianità. Anche la ricerca sull’intelligenza artificiale concorre a far luce su com’è strutturato il pensiero e quanto un piccolo ‘bug’ possa mettere in crisi un intero sistema.

Tornando così al nostro povero corpo, quei valori ematici perfetti che lei cita riguardo alle analisi di sua madre, la saggezza degli antichi li chiama valori ‘umorali’. Forse che abbiano a che fare con l’Umore?

* psicologa e psicoterapeuta