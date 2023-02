"Preparato e competente, con lui possiamo puntare a vincere le elezioni"

Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, iscritta al partito democratico da sempre appoggia la candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale dei Dem. Cosa la convince di Bonaccini segretario?

"Ci sono varie ragioni, la prima è che lo conosco dal punto di vista amministrativo e nella sua esperienza di presidente della Regione Emilia Romagna ha sempre dimostrato di essere molto preparato e competente, anche e soprattutto in momenti difficili come quelli che abbiamo passato in questi anni".

Le altre ragioni?

"La seconda ragione è che la sua visione del futuro del Partito Democratico si avvicina di più a quella che ho io. Dobbiamo tornare ad essere un partito di massa, aprirci alle persone e andare oltre alle criticità che ci hanno frenato in questi anni. Dobbiamo proporre una visione di partito popolare cercando di allargare i consensi con una visione di una società che punta a governare vincendo le elezioni".

La contendente di Bonaccini è Elly Schlein, nel caso vincesse lei, ci sarebbero conseguenze per il partito da parte di coloro che appoggiano ora Bonaccini?

"Gli avversari stanno da altre parti, cioè, al momento stanno al governo. Loro sono quelli da battere alle elezioni. La scelta di un segretario è la scelta del segretario, ma la squadra è la stessa. Dibattiamo, discutiamo, ognuno ha le sue idee e le porta avanti con convinzione, ma sempre con il sorriso sulle labbra, perché quello che deve prevalere è la costruzione di un partito con idee, più forte e capace di dare risposte alle persone".

Cosa le piace di Elly Schlein?

"Stimo molto Schlein, la ammiro per la sua grinta e la freschezza che porta nelle sue idee. Ha coraggio, ma temo che la sua visione, per quanto innovativa, possa continuare a portarci a concentrarci su battaglie di tipo elitario. Dobbiamo fare uno sforzo, se vogliamo rappresentare gli ultimi, prima ancora dobbiamo rappresentare il popolo tutto, come si diceva, la massa, con la nostra visione di centrosinistra. Questo dando risposte a tutti: liberi professionisti, imprenditori, insegnanti, lavoratori, disoccupati".

Cosa pensa di questo lungo periodo che è intercorso dalle elezioni politiche all’elezione del segretario nazionale?

"E’ passato molto tempo, direi anche troppo. Non esiste che ci debba volere così tanto tempo per avere un segretario. Dobbiamo contrastare le politiche nocive di questo governo, abbiamo bisogno di interloquire con le altre opposizioni. Si è dato troppo tempo alle varie correnti per posizionarsi, invece abbiamo bisogno di uscire dalle secche in cui ci siamo incagliati da troppo tempo".

Matteo Bondi