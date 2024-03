Preraffaelliti boom. Mostra sulle tv straniere. I visitatori sono già 15mila

Forlì è sempre più internazionale. La mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’, allestita al museo San Domenico in collaborazione con il Comune, è protagonista di numerosi articoli su testate estere. Il giorno dell’inaugurazione, il 24 febbraio alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, aveva già richiamato il Times e l’agenzia Associated Press ma nelle successive giornate di apertura sono stati diffusi ulteriori servizi che hanno portato Forlì in tutto il mondo.

Tra le emittenti televisive, Euronews, che trasmette in quasi tutta Europa e in altri 155 paesi. Ma anche Lrt, emittente pubblica della Lituania. Non solo: anche NtdTv, canale indipendente cinese con sede a New York ha diffuso immagini della mostra cittadina, in lingua inglese e cantonese, in Asia, America settentrionale, Europa e Australia. Questo conferma la vocazione internazionale della mostra, emersa già quando fu presentata. Il focus della grande mostra 2024 è infatti sui pittori inglesi di metà Ottocento, le cui loro opere provengono quasi esclusivamente da gallerie inglesi e americane, come il British Museum, Tate Victoria and Albert Museum e perfino la collezione di capolavori di Sua Maestà. Una mostra inedita sia in Italia che in Gran Bretagna.

A fare il paio con l’apprezzamento dei media, anche quello del pubblico: le sale del museo hanno, infatti, registrato oltre 15mila presenze dal giorno dell’apertura appena due settimane fa. Erano stati oltre mille già nel primo giorno d’apertura al pubblico, sabato 24 febbraio. Nel totale ci sono anche i 1.300 visitatori di ieri.

L’esposizione conta circa 350 opere tra quadri, statue, disegni e oggetti – alcuni di questi svelati per la prima volta – dal Trecento al movimento artistico di metà ‘800. L’allestimento mette in luce lo stretto rapporto fra i Preraffaelliti e gli antichi maestri italiani, soprattutto toscani, da Cimabue a Michelangelo; gli artisti, in polemica con la Royal Academy e i suoi canoni di bellezza, reinterpretano l’arte realizzando qualcosa di unico e moderno.

Il San Domenico si conferma una vetrina che attrae turisti e appassionati e sancisce il suo ruolo di prim’ordine nel panorama artistico-culturale nazionale. La vera novità è che possa attrarre anche all’estero. Ne era convinta, in primis, l’Apt, l’Agenzia di promozione turistica della regione Emilia-Romagna, che ha portato i Preraffaelliti alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, una vetrina che va oltre i confini italiani.

È possibile visitare la mostra fino al 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19. Oggi, come tutti i festivi e i sabati, la chiusura è posticipata alle 20 (la biglietteria chiude sempre un’ora prima). Il ticket consente di visitare anche le collezioni civiche permanenti del San Domenico.

Valentina Paiano