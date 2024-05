Preraffaelliti, in piazza Mazzini danze e feste dell’Ottocento

Domani sera nel cuore cittadino di Castrocaro Terme si vivranno suggestioni del passato. Alle ore 21 piazza Mazzini ospiterà infatti lo spettacolo ‘Danze e feste nell’Ottocento dei Preraffaelliti’. Una performance artistica che intende calare lo spettatore nel mondo dei pittori che hanno dato vita, per l’appunto, al movimento artistico dei Preraffaelliti.

"Sarà una dimostrazione di balli del XIX secolo, con abiti sontuosi e musiche che ci riporteranno alle atmosfere del Gattopardo, immortalato su pellicola da Visconti" spiegano gli organizzatori. Chi lo desidera potrà muovere i primi passi a ritmo dei valzer viennesi e delle musiche che accompagnarono gli avvenimenti più importanti delle corti d’Europa.

La manifestazione si svolge grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e fa parte degli eventi collegati alla mostra ‘Preraffaelliti, rinascimento moderno’, attualmente in corso a Forlì al Museo Civico San Domenico. Organizzatori della serata la Pro loco di Terra del Sole, il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, il Comitato Fiorentino per il Risorgimento, il Coordinamento Toscano dei Comitati per il Risorgimento.

Protagonisti saranno i ballerini dell’Accademia Danze Ottocentesche, attiva sul territorio nazionale dal 2009 e da sempre rinomata per la bellezza di abiti e coreografie. L’evento è a partecipazione gratuita.

