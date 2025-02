Prescuola, mensa e trasporti: iscrizione ai servizi fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo sono aperte presso il Comune di Predappio le iscrizioni ai servizi di mensa, trasporto e prescuola per l’anno scolastico 2025-2026. Le domande devono essere presentate on-line. Nel caso in cui si abbiano difficoltà nell’accesso alla piattaforma è possibile prenotare un appuntamento con un operatore dell’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, per ricevere assistenza. La richiesta del servizi mensa va presentata ogni volta che l’alunno cambia ordine e grado di scuola (dall’infanzia alla primaria) o nel momento in cui si voglia usufruire del servizio per la prima volta; salvo disdetta da parte dell’utente, si intende quindi riconfermato per l’intero ciclo scolastico. Il servizio di trasporto gratuito con scuolabus è rivolto ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia di Predappio e Fiumana; agli alunni frequentanti la primaria di Predappio e Fiumana: sulla tratta Santa Marina/Predappio mediante il servizio pubblico Start Romagna, con la presenza di accompagnatore incaricato dal Comune, e da scuolabus nelle rimanenti tratte. Per gli studenti delle medie il trasporto è garantito da scuolabus comunali nelle zone rurali e nelle zone non servite da Start; il trasporto avverrà mediante mezzi di Start nelle tratte servite (Fiumana/Predappio e Santa Marina/Predappio). Il prescuola (7.30-8) è rivolto alle famiglie di chi frequenta le primarie di Predappio e Fiumana, che usufruiscono del trasporto scolastico e raggiungono il plesso prima dell’orario di apertura; o che abbiano genitori che, per lavoro, non siano in grado di accompagnare l’alunno a scuola entro l’apertura (info: Beatrice Boattini 0543.921737 e Moreno Quadrelli 0543.921748).

q.c.