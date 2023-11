Presentato il calendario 2024 dell’Arma, dedicato al tema "I Carabinieri e le Comunità" e incentrato in particolare sulla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività.

"Una presenza costante accanto alla cittadinanza – afferma una nota dell’Arma –, da momenti storici per il nostro Paese a quelli della vita quotidiana, come la recente alluvione in Romagna". Foto Frasca