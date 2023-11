Presentazione del libro di Carmelo Pecora sui partigiani romagnoli

Domani sera alle 20.30, alla sala di Dionisio, presso casa Saffi, in via Albicini 25, si terrà la presentazione del libro di Carmelo Pecora ’Noi che siam stati partigiani’. L’evento, organizzato da Anpi Forlì, si terrà alla presenza dell’autore che dialogherà con Miro Gori. Il libro propone tre storie romagnole ambientate a non molta distanza dalla linea Gotica, che fu l’ultimo baluardo tedesco e ’repubblichino’ contro le armate alleate che risalivano da sud per dilagare nella pianura Padana, e vide un’intensa attività partigiana.