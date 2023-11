Presentazione del libro di Diana ’Click from the past’

Oggi alle 17.30 alla Sala Aurora di Palazzo Albicini in corso Garibaldi 80, si terrà la presentazione del libro ’Click from the past’ di Moreno Diana. Insieme all’autore interverrà Gabriele Zelli. Scrive Moreno Diana nella presentazione del libro: "E arrivò il lockdown... In quei lunghi mesi del 2020, ci siamo occupati di tutto: di cucina, di giardinaggio, di lettura e giochi di società. Insomma la pandemia ha influenzato inevitabilmente ogni nostro modo di vivere e ha ridefinito il tempo e lo spazio nel quale ci muovevamo quotidianamente. È in questo contesto che ho pensato di pubblicare fotografie del passato intitolando la rubrica ’Click from the Past’".