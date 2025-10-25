Presentazione di ‘Verderame’

Alle 17,30 a Modigliana, presso la libreria’ Bauci Città’ in via Saffi, sarà presentato ‘Verderame’, il nuovo libro di Marco Taddei e Samuele Canestrari, edizioni Sputnikpress.

Dialoga con gli autori Giovanni Lasi. Seguiranno aperitivo e firmacopie. ‘Verderame’ è la storia di un cane e del suo dio, con personaggi presi dalla strada e immersi nell’ultima apocalisse della Terra: un’umanità che rigetta il futuro, pur essendovi immersa. Verderame é un cane enigmatico, contro il mondo, un mondo contro Dio, un dio contro se stesso.

Marco Taddei nasce a Vasto nel 1979. Le ultime pubblicazioni sono: Cyberflesh (Hollow Press, 2023), HPL - Una vita di Lovecraft (Edizioni BD, 2024). Ha vinto il premio Boscarato ‘Miglior sceneggiatore nel 2023’. Nel 2020, con Canestrari, ha pubblicato ’Il Battesimo del Porco’ (Maledizioni, 2020).

Samuele Canestrari nasce a Fano nel 1996, è un disegnatore e serigrafo. Nel 2023 vince il ’Prix dès plus belles affiches du off, Bibliothèque Nationale de France’ al Festival Off di Avignone. Le ultime pubblicazioni sono: ’Urlare alla morte con la testa nel cuscino - t/21’ (Tricromia 2023) e ’Verderame’ (Sputnik Press 2025). Vive e lavora a Modigliana ed è co-titolare della libreria ‘Bauci Città’.

Giancarlo Aulizio