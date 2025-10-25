Presente e futuro dello stadio: "Ora è ok, ma pensiamo in grande"

Dopo il ragionamento iniziato in sede di commissione consiliare sullo stadio di calcio ‘Tullo Morgagni’, l’assessore allo sport Kevin Bravi torna sull’argomento per ribadire che "Lo stadio Tullo Morgagni, così com’è adesso, è un ottimo impianto, che va bene per la serie C, con un buon terreno di gioco, ampi spogliatoi, parcheggi adeguati per accogliere le tifoserie ospiti e i padroni di casa".

Una situazione che si è realizzata nell’arco di poco tempo, dalla matematica certezza della promozione in serie C alla prima di campionato. "Con due variazioni di bilancio – precisa Bravi –, questa amministrazione ha investito quasi 1 milione di euro per mettere a norma la storica struttura comunale e garantire servizi più moderni, efficienti e riqualificati secondo le prescrizioni dettate dalla serie C".

Il ragionamento, iniziato, appunto, in sede di commissione, mentre si stava affrontando la progettualità relativa all’ultimo di questi adeguamenti, si è poi spostato su un probabile ed auspicabile futuro. "Ci sono però dei limiti oggettivi in termini strutturali rispetto a un’eventuale promozione in serie B, a cominciare dalla capienza – riconosce l’assessore allo sport –. Attualmente abbiamo a disposizione circa 3 mila 500 posti a sedere, mentre la serie B ne richiederebbe almeno 6 mila. La stessa larghezza del campo da gioco non sarebbe a norma".

Adeguamenti che sarebbero difficili, se non impossibili, da effettuare: "C’è poi un aspetto importante che riguarda la conformazione naturale dello stadio e la convivenza con il velodromo Servadei e la scuola di ciclismo su pista – spiega Bravi –. Ad oggi noi stiamo agendo in deroga, perché non si potrebbero ospitare nello stesso impianto un velodromo dove si svolgono competizioni di alto livello professionistico e una squadra di calcio che gravita in serie C".

Una linea di pensiero che porta anche ad altri ragionamenti: "Va fatta anche un’altra valutazione, se vogliamo ragionare sul futuro dell’impianto – prosegue –. Il nostro è uno stadio che, con adeguati investimenti, potrebbe essere utilizzato anche per altri tipi di eventi, come concerti o manifestazioni aperte al grande pubblico". In pratica: così come stiamo, stiamo benissimo, a parte la deroga per la convivenza dei due impianti. Ma, per un futuro da serie maggiore, bisognerà fare delle scelte; per esempio, in commissione è stato chiarito che il campo da calcio non potrebbe essere allargato, anche solo di tre metri, proprio per la presenza del velodromo.

"Insomma, la situazione è complessa, perché le tessere del mosaico sono molte e l’equilibrio è delicato – conclude l’assessore –. Questo non significa, tuttavia, rinunciare a perlustrare nuove opportunità e fare ragionamenti su futuri investimenti. La promozione del Forlì calcio in serie B sarebbe una grande conquista per la nostra città, alla quale non possiamo rinunciare. Non possiamo, infatti, pensare di precluderci a priori tale obiettivo solo perché il nostro stadio, attualmente, non sarebbe a norma. Dobbiamo sempre puntare in alto e lavorare insieme a tutti gli attori coinvolti per risolvere eventuali criticità".

Matteo Bondi