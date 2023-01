Presepe a Predappio, si cercano volontari

Sono quasi duemila finora i visitatori del presepe meccanico di Predappio Alta, che quest’anno per la prima volta non è stato allestito nelle grotte della Solfatara, ma nello storico Museo del vino, nelle Cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré Ca’ de Sanzves. Lo annuncia la presidente della Pro loco Barbara Lucchi, che aggiunge: "Lo storico presepe, che quest’anno ha raggiunto la 49ª edizione, sarà visitabile ancora per tutto il mese di gennaio, negli orari dell’apertura del ristorante, tranne il mercoledì (info: 0543.921095). Speriamo che vengano ancora tanti visitatori, prima della chiusura definitiva. E’ vero che sono diminuiti i visitatori, rispetto agli anni precedenti, ma quelli che sono venuti sono rimasti molto contenti sia dell’allestimento sia del nuovo ambiente". La diminuzione di visitatori sarà dovuta al trasloco dalle suggestive grotte della Solfatara alle pur belle cantine Zoli? Risponde la presidente della Pro loco: "I due ambienti sono entrambi suggestivi, ma l’ambiente della Solfatara è certamente più suggestivo. Ma quest’anno non avevamo i volontari per l’apertura, chiusura e sorveglianza".

Conclude la presidente Lucchi: "Ad aprile ci sarà il rinnovo delle cariche sociale della Pro loco e speriamo di trovare altri volontari, specialmente giovani, che possano proseguire la tradizione del Presepe nella Solfatara, dove si possa svolgeva almeno la 50ª edizione nel 2023-2024".

L’allestimento del presepe meccanico, realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea sul tema ‘La grande attesa’, presenta 10 scene , fra cui l’annuncio a Maria della nascita di Gesù, la visita di Maria alla cugina Elisabetta, la nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù, l’annuncio dell’angelo ai pastori, l’arrivo dei pastori e dei magi, la disputa di Gesù con i sacerdoti del tempio.

Quinto Cappelli