Il presepe dei gatti di Portico conquista tutti: la foto di Frullino diventa virale

Portico (Forlì), 17 dicembre 2023 – Nella rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, dove centinaia di presepi sono attualmente in visione giorno e notte con ingresso libero, dopo l’inaugurazione dello scorso 8 dicembre e fino alla chiusura del 7 gennaio prossimo, si possono ammirare diverse natività artistiche, tradizionali, palestinesi, stilizzate, dedicate ai personaggi della tradizione, ma anche a temi di stretta attualità, come la violenza sulle donne e delle guerre, l’ottavo centenario del presepe di Greccio oppure la morte dei bambini per fame nel mondo e perfino l’alluvione in Romagna.

La foto del presepe dei gatti, con Frullino accucciato davanti al suo 'cartonato'

Mai però finora, nei 50 anni della rassegna, era apparso un presepe con Maria, Giuseppe e il Bambino circondati da 7 gatti, fra cui Frullino, il protagonista e re del quartiere Guardarella.

Il quale, fotografato da Sofia Assirelli, e messo in mostra su cartoncino dal babbo Massimo (artista anche di una bella mostra di 30-presepi con foto e installazioni nella Torre Portinari), ha trovato naturale accucciarsi spesso in una scatola-greppia piena di paglia proprio davanti al Bambinello.

La foto, con particolare in primo piano, è stata postata nel sito dei presepi della Pro loco e, come dicono i responsabili, "è diventata subito virale". A giovedì 14 dicembre le visualizzazioni sono schizzate già a 32.650.

Qualcuno ha osservato che il presepe dei gatti "potrebbe essere un po’ irriverente", altri sostengono che "rappresenta bene la sensibilità dei tempi nuovi", altri ancora che "anche San Francesco, l’inventore del primo presepe a Greccio 800 anni fa" (l’VIII centenario si sta celebrando in tutto il mondo, compreso quello nella chiesa di Portico in allestimento), "mise solo due animali: il bue e l’asino". Chi conosce un po’ la storia di Portico sostiene che l’antico animale totemico del paese non era altro che il gatto, l’antenato di Frullino, e i portichesi, fino ad alcuni decenni fa, erano chiamati proprio ‘i gatti’ dai vicini degli altri paesi.