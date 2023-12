’Presepe di Greccio’: mirabile copia a Portico

Quest’anno la rassegna di ‘Portico il paese dei presepi’ si è superata, con tanti capolavori che impreziosiscono la manifestazione ormai cinquantennale, prima sorta spontaneamente a cura delle donne del Borgo Piano e da vari anni curata dalla Pro loco. Domenica scorsa è stato inaugurato nella chiesa di Santa Maria in Girone il ‘Presepe di Greccio’, una copia a grandezza quasi reale dell’affresco dipinto da Giotto fra il 1295 e il 1299 nella Basilica superiore di Assisi.

L’opera d’arte (la XIII della serie che racconta la vita di San Francesco) ricorda il primo presepe della storia, realizzato da San Francesco la notte di Natale 1223 a Greccio, quando il santo patrono d’Italia mise in scena la Natività solo con un bue e un asino in una mangiatoia. A Portico il presepe di Greccio campeggia sull’altar maggiore della chiesa, con pannelli laterali che raccontano la storia del presepe da San Francesco ai nostri giorni, ma si trova anche al centro di un percorso.

Nelle due scene che conducono all’immagine centrale sono rappresentate due grnadi problemi che preoccupano l’umanità: la guerra, con la cartina della Palestina ai tempi di Gesù e quella di oggi rappresentata da due cannoni di legno (simboli), e la violenza sulle donne, un paio di scarpe rosse (femminicidi) e una sedia vuota (quella della Premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, condannata a 31 anni di carcere e a 154 frustate, perché lotta per la libertà delle donne). Dalla parte opposta del percorso, alla violenza sulle donne si contrappone una coppia di giovani che danza (’Creiamo relazioni’) e contro la violenza della guerra campeggia il Ponte della Maestà pieno di presepi e di persone con la scritta ’Costruiamo ponti’ di dialogo.

All’inaugurazione era presente anche il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, che si è compiaciuto in particolare di "questo capolavoro dell’arte e della cultura italiana che valorizza la rassegna", invitando cittadini, turisti e amanti dei presepi alla visita. Un’altra mostra artistica di una trentina di presepi (installazioni di foto più Natività) rende attraente la scalata alla millenaria Torre Portinari, curata da Massimo Assirelli, appassionato fotografo del territorio, assemblando le sue immagini nei presepi. Anche all’ingresso della bottega di ceramica, si trovano presepi artistici della ceramista Lucia Gennaretti, come pure sono opere d’arte i ‘Presepi contadini’ di Tarcisio Monti in via Roma.