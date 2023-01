Presepe vivente, 50 figuranti in costume e veri artigiani

Dalle 15 alle 17.30 secondo appuntamento con il Presepe Vivente di Meldola. La rievocazione si terrà presso il Rione Rocca con l’arrivo dei Re Magi, lo spettacolo del mangiafuoco, zucchero filato offerto a tutti e, al termine, l’arrivo dei pasqualotti di Ricò. Il tradizionale presepe, giunto alla 28ª edizione, si è svolto anche quest’anno in due date. Lo scorso 26 dicembre, infatti, sono state rappresentate l’Annunciazione, in Piazza Orsini, e la Natività, presso il Rione Rocca, con l’accompagnamento delle musiche degli zampognari. "Le rappresentazioni coinvolgono ogni volta circa 50 persone in costume – afferma il parroco di Meldola, don Enrico Casadio (foto) – che interpretano pastori, mercanti, centurioni romani, con i bambini nel ruolo degli angeli. Alcuni mestieri, un fabbro, un fornaio, un ceramista e un mugnaio, sono interpretati da artigiani veri, che mostrano la loro abilità professionale coinvolgendo nelle loro attività pure i bambini, che possono partecipare anche ai giochi proposti da Nonno Banter". Il Presepe Vivente è organizzato dalla Comunità cristiana cattolica meldolese e da Azione Cattolica, Avis, Acli, Caritas, Gruppo Alpini, Agesci, Masci Meldola 1, Comune e Pro Loco di Meldola.

Alessandro Rondoni