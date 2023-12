Presepe vivente, è gran festa. Folla per i bambini a San Mercuriale

Nonostante la giornata fredda, appena mitigata dal sole, a ridosso delle transenne intorno al sagrato dell’abbazia di San Mercuriale, erano davvero in tanti ieri ad assistere alla rappresentazione del ‘Presepe vivente dei Bambini’, organizzato da Domus coop, Scuole La Nave, associazione Gli elefanti e parrocchia di San Giovanni in Coriano. Erano genitori, nonni, conoscenti, ma anche tanti semplici curiosi, con mamme e papà molto più emozionati dei figli, cioè i protagonisti della 22ª edizione di un evento che si conferma, come ogni anno, molto sentito.

"Sono molto emozionata e impaziente di vedere in scena mio figlio" dice Giulia, mamma di un bambino di 7 anni che partecipa per la prima volta. La figlia di Valentina ha 12 anni e frequenta la scuola media La Nave; fa parte del coro e non è la prima volta che prende parte all’evento. "Penso che gli organizzatori siano molto bravi – dice la madre – perché riescono a trasmettere il significato vero del Natale, che è lontano dal nostro stile di vita". "Mio figlio è in prima elementare – dice un papà –, non so niente di quello che dovrà fare e sono molto curioso".

Prende avvio l’esibizione degli sbandieratori della Pro loco di Forlimpopoli, poi l’assessora Paola Casara, dal palco, sottolinea che, come promesso l’anno precedente, la rappresentazione di svolge davanti a San Mercuriale, "un luogo simbolico per la città". Arrivano i bambini e i ragazzi che seguono, ordinati e divertiti, le indicazioni degli organizzatori. Le scene che raccontano l’avvento si alternano a melodie della tradizione israeliana, con la danza Hora Chedera e la musica Katamar. La rappresentazione si conclude con la benedizione del vescovo Livio Corazza, che invita tutti a fare nelle proprie case il presepe, e col saluto del sindaco Gian Luca Zattini, che sottolinea quanto sia importante, "in un anno così difficile per Forlì e per il mondo, con le guerre e tante vittime anche tra i bambini, mantenere viva la tradizione".

Paola Mauti