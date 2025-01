Presepi, la magia continua: finora centinaia di visitatori

Continua con grande successo la 51ª rassegna ‘Portico il paese di presepi’, aperta fino a domenica 12. Da Natale in poi, specialmente il giorno di Santo Stefano, domenica 29, lunedì 30, l’ultimo dell’anno e mercoledì 1 gennaio, ogni giorno centinaia di visitatori hanno animato il paese dell’alta valle del Montone. "Segno questo – sottolineano i dirigente della Pro loco – che l’iniziativa piace molto a grandi e piccoli".

Durante le giornate festive e prefestive è aperto anche lo stand gastronomico in piazza tutti i pomeriggi, a cura del Chiosco San Rocco, mentre grandi e piccoli potranno salire sulla slitta con le ruote trainate dai cavalli del rocchigiano Giuseppe Ferrini o riscaldarsi al fuoco in piazza. Prima e dopo gli spettacoli o gli incontri, restano visitabili i presepi giorno e notte, con ingresso libero, lungo tutte le vie, le strade, gli angoli del paese, attirando anche quest’anno migliaia di visitatori non solo dalla Romagna, ma anche da Emilia, Veneto, Lombardia, Marche e Toscana, come si può notare dai registri delle firme nella chiesa parrocchiale e nella Torre Portinari.

Particolarmente apprezzati i presepi tradizionali lungo i tre Borghi che portano al ponte della Maestà, realizzati con legno, sassi di fiume, attrezzi di una volta e perfino pannocchie di granoturco (a metà Borgo Piano). In ogni porta, finestra e anfratto fa capolino una Natività di ogni dimensione e materiali. Molto apprezzati i presepi contadini sotto il loggiato dell’ex banca, realizzati con lo scaldaletto, la ramina per attingere acqua, le scale dei pagliai e alberi secchi a simboleggiare che la Natività porta sempre vita.

Un tocco d’arte irradia dalla medievale Torre Portinari, dove si possono ammirare opere e installazioni degli artisti forlivesi Delio Piccioni, Luigi Imperi e Stefano Ricci, che presentano la mostra ‘Oro e Avvento’, ispirati ai mosaici ravennati delle basiliche bizantine. ‘Il presepe del Cammino’, dedicato al Giubileo nella chiesa parrocchiale, è molto ammirato (come si legge nei commenti dei visitatori nel quaderno delle firme) dagli amanti dei cammini, quelli di Santiago, Assisi e Sant’Antonio in particolare.

Concludono gli organizzatori della Pro loco: "Siamo veramente contenti del flusso inaspettato di visitatori, che speriamo continui tutti i giorni fino a domenica 12 gennaio".

Quinto Cappelli