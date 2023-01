Presepi, ultimi giorni a Terra del Sole

Ultime opportunità per ammirare le oltre 60 natività esposte alla Rassegna di presepi di Terra del Sole. Domenica sera il Palazzo pretorio chiuderà i battenti scrivendo la parola fine sulla 34ª edizione. L’anno della piena ripartenza, dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria, ha fatto registrare una bella ripresa: testimoniata dai grandi numeri, circa 1.300 le presenze a oggi, e dai commenti entusiastici sul libro delle visite. Ancora per poche ore, il portico dell’edificio rinascimentale ospiterà le sacre rappresentazioni di fattura artigianale, nate dalle mani più o meno navigate degli appassionati: dai cultori del genere quali Andrea Bandini e Enzo Amadori, anime della Pro loco e degli Amici dei presepi, promotori della rassegna, ai bimbi delle scuole. Sempre molto graditi i presepi calati negli imponenti tronchi d’albero, nicchie d’eccezione, poi quelli disegnati su tegole e coppi, e ancora gli esemplari collocati tra gli attrezzi agricoli del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente. A dare ulteriore slancio alla rassegna ha contribuito la scelta di abbinare le sacre rappresentazioni amatoriali a quelle artistiche, realizzate da veri maestri ma anche da talenti emergenti individuati dall’associazione Logos e dalla critica d’arte Marilena Spataro.

Tre le mostre tematiche allestite nella sala al piano terra e nel salone dei commissari: la collettiva ‘Sotto una buona stella’, la tripersonale di scultura ‘Venire alla luce’ e ‘I Presepi delle meraviglie’ di Marco Gagliardi, che già aveva esposto 4 dei 9 esemplari alla prestigiosa rassegna ‘100 presepi in Vaticano’, benedetti da Papa Francesco. L’orario di apertura è 10-12 e 15-18 (info: 335.7026444). E da lunedì si penserà già all’edizione 2023-2024. "Chissà che il prossimo Natale non si riesca a tornare a esporre nelle gallerie del bastione – dice Amadori –. Ci piacerebbe moltissimo, tuttavia bisognerà fare alcune valutazioni". Negli ultimi anni il fango accumulatosi nei sotterranei ha infatti precluso la possibilità di utilizzarli per la manifestazione, nata tanto tempo fa da un’intuizione di don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole, reduce da una visita all’esposizione di Verona.

Francesca Miccoli