Presi dopo il furto, in manette tre irregolari

Blitz della polizia contro una gang di ladri. In manette, flagranza di reato sono finite tre persone, bloccate dagli agenti dopo aver consumato il colpo e con la refurtiva ancora in auto.

Tutto era partito con un’auto incrociata in strada da una pattuglia. I poliziotti, viste l’andatura della vettura e una certa gestualità tenuta dai suoi componenti, ha cominciato un pedinamento.

Durante il quale gli agenti notano che dalla macchina scendono due tizi, mentre l’autista parcheggia vicino ad un centro commerciale.

I due entrano e poi escono dal supermercato, guardandosi spesso intorno e avvicinandosi all’auto; quindi aprono il baule e tornano all’interno dell’esercizio commerciale. Trascorso qualche minuto i due risalgono sul veicolo in dotazione, che immediatamente dopo riparte. I poliziotti a quel punto lo bloccano.

Subito vengono individuate due tronchesi e alcune borse schermate’; una volta aperto il baule spuntano decine di prodotti risultati rubati, per un valore di circa 1.500 euro. Tutti e tre i fermati sono irregolari sul territorio e non svolgono alcuna attività lavorativa. Il più giovane avrebbe anche precedenti per furti ed atti persecutori. I tre sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Un quarto straniero è stato arrestato anche per aver violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale. Tutti fermi sono stati convalidati; il giudice ha applicato la misura del divieto di dimora in provincia.