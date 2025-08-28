Preso il bandito solitario. L’accusa: rapinò le Poste di Villafranca ed esplose un colpo di pistola

Alla fine una traccia l’avrebbe lasciata. Era bardato come un motociclista dark (si vede bene dalla foto della videosorveglianza interna). Tutto nero. Faccia oscurata. Ma non è servito: i poliziotti l’hanno stanato e arrestato. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

È un 30enne italiano, straniero d’origine. Per gli inquirenti sarebbe il rapinatore dell’ufficio postale di Villafranca del 9 agosto scorso. Un presidio no cash, senza soldi in contanti. Ma lui non lo sapeva.

Così va all’assalto, solitario, interamente mascherato con giubbotto, cappuccio e guanti di pelli. In mano stringe un revolver. Nero pure quello. Che punta addosso all’impiegato. Il bandito appare deciso, ma goffo, in fondo. Le minacce all’unico dipendente presente a mezzogiorno circa nel sito postale di via Zampighi ("Fuori i soldi o sparo!") si materializzano. Ma per errore: il rapinatore (stando alle ricostruzioni dei detective imbastite dal racconto della vittima) cerca di legare l’impiegato. In tutto quel fervore però al fuorilegge gli scappa un colpo di pistola. Una replica caricata a salve. Ma lo scoppio c’è, e c’è pure la fiammata, che sfiata dal pertugio dell’arma e attinge l’impiegato a un braccio: ustioni di primo grado, prognosi di 15 giorni.

Poi insomma tutto gli scappa di mano al bandito. Che all’ennesima, stremata e tremante, esposizione del dipendente ("Non abbiamo soldi in contanti") carpisce 50 euro dal portafogli dell’ostaggio, rubandogli poi pure il cellulare. E scappando. E lasciando in ufficio l’impiegato, ustionato, scippato e usurato dall’angoscia.

La fuga del gangster solitario sembrava dovesse durare a lungo. Era fasciato come un palombaro. La sua faccia e il suo corpo erano rimasti nell’ombra. Ma una traccia l’avrebbe lasciata. Il cellulare rubato all’impiegato gli è stato, forse, fatale. Gli investigatori, fatti tutti gli incroci d’indagine possibili, sono andati a casa sua a colpo sicuro. E in casa dell’uomo hanno trovato tre repliche di pistole caricate a salve, con relativo munizionamento (più diversi pugnali). E hanno trovato pure l’abbigliamento dark indossato per l’assalto a Villafranca. "Ma non è escluso che l’indagato sia l’autore di altri colpi simili", insinuano i detective. Come, ad esempio, il blitz alle Poste di Meldola del 24 giugno. Tutte ipotesi d’accusa. Come sempre la parola finale la dirà il giudice del processo.

Maurizio Burnacci