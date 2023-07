Pressing sul Comune "Intervenite sugli affitti"

Emergenza abitativa, rimozione del fango nei giardini, interventi di recupero sul Parco Urbano: Federico Morgagni dà voce al suo gruppo, Forlì e Co. e mette in fila, nei confronti dell’Amministrazione, una serie di rimostranze che sono state l’oggetto di interrogazioni presentate in Consiglio Comunale. In primo piano c’è la crisi abitativa, un problema che in città, è emerso da tempo e con l’alluvione si è tradotto in una vera emergenza che, per i tanti alluvionati impossibilitati a rientrare nelle proprie case dichiarate inagibili, non ha ancora trovato una soluzione. E questo nonostante la collaborazione della Fondazione Abitare, che si è attivata per reperire case sfitte sul territorio.

"Se le difficoltà nel reperire sul mercato gli alloggi in affitto sono purtroppo una problematica di lunga data – dice in una nota Morgagni – è invece inconcepibile che il nostro Comune,non abbia ancora approvato alcun incentivo per stimolare i proprietari, sebbene ciò sia stato richiesto da diverse forze politiche e fatto da tempo in altri comuni romagnoli: la Giunta ha prodotto solo mere dichiarazioni di intenti, senza che sia stata messa in campo alcuna risorsa". Inoltre, una volta trovati gli alloggi, spesso non vengono assegnati "perché non ammobiliati, e l’Amministrazione ancora non si decide a provvedere all’acquisto dei mobili, quasi che pensasse che di tale spesa possano farsi carico le persone alluvionate". Altro fronte critico, causa di grosse difficoltà per molti cittadini, è costituito dalla persistenza del fango negli orti e nei giardini privati; un fango che ormai è di difficile rimozione, se non con mezzi costosi. "Del resto – continua Morgagni – anche laddove i cittadini tentano di provvedere autonomamente alla rimozione, sono molte le difficoltà che si trovano ad affrontare per la consegna al punto di conferimento di Durazzanino, a causa della distanza dai quartieri alluvionati, delle difficoltà di spostamento per coloro che hanno perso i propri veicoli e della quantità del fango stesso".

Quanto alla terribile devastazione che ha subìto il Parco Urbano, "Il Comune ha sino a oggi fornito poche informazioni sulle sue condizioni, sugli interventi urgenti di ripristino e sugli esiti delle valutazioni tecniche necessarie per predisporre un dettagliato progetto di risistemazione". È stato dunque chiesto da Forlì e Co. che il Piano di recupero complessivo del Parco venga al più presto presentato alla città.

Paola Mauti