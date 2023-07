"Presto 24 milioni per chi ha l’auto danneggiata"

Per finanziare le riparazioni di chi ha avuto l’auto danneggiata dall’alluvione, la Regione Emilia-Romagna utilizzerà i fondi delle donazioni. Lo ha spiegato ieri la vicepresidente Irene Priolo, nell’incontro con la stampa accanto al generale Figliuolo: "Abbiamo raccolto 48 milioni, il 50% sarà destinato a contributi per chi ha avuto la macchina alluvionata. Sulle modalità ne discuteremo con i sindaci, ma per poter avviare la procedura abbiamo bisogno della nomina del subcommissario. Non abbiamo tantissime risorse, proveremo a dare una risposta che diversamente non avrebbe possibilità di finanziamento".