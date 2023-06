"Presto i cassonetti nuovi alle famiglie alluvionate"

Alea Ambiente ristabilisce i servizi ordinari di raccolta rifiuti, la società dice inoltre che nel giro di un paio di settimane saranno consegnati i contenitori agli utenti che li avevano trovati danneggiati dall’alluvione. "Dopo aver concluso nei giorni scorsi la rimozione degli ingombranti da alluvione nei punti di accumulo individuati – dice il direttore generale di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini – stiamo ultimando in tutti i comuni, rispondendo anche alle segnalazioni pervenute al nostro call center, gli interventi di rimozione di tutti i rifiuti, alcuni dei quali raccolti in aree private di abitazioni in zona rossa, e quindi ad oggi in alcuni casi ancora difficilmente accessibili. Inoltre, stiamo riprendendo i servizi ordinari di igiene urbana ed ambientale nei singoli comuni, a partire dallo svuotamento delle campane del vetro e dei contenitori porta a porta della plastica; in particolare, per la plastica il completamento della raccolta sarà possibile grazie all’introduzione di un nuovo mezzo che Alea Ambiente metterà a disposizione in aggiunta a quelli del nostro ‘terzista’".

A ciò si aggiunge un lavoro mirato sulla rimozione dei rifiuti abbandonati nei pressi delle campane del vetro, "per il quale abbiamo messo in campo una task force specifica che garantirà la loro pulizia entro fine settimana".

Il dirigente continua: "Comprendiamo i disagi a cui alcuni utenti hanno dovuto far fronte in queste settimane, ma l’eccezionalità della situazione ha coinvolto anche alcuni impianti in cui venivano portati i rifiuti, a loro volta difficilmente accessibili, causando il rapido congestionamento degli altri impianti non coinvolti dall’emergenza, cosa che non ha reso possibile uno smaltimento puntuale dei rifiuti. Entro un paio di settimane comunque saranno consegnati i nuovi contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone alluvionate di Forlì ma anche negli altri comuni, per sostituire quelli smarriti o danneggiati. Ancora per le prossime settimane il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio avverrà a titolo gratuito nelle aree principali interessate dall’alluvione, chiamando il call center".

Il numero verde è 800.68.98.98 attivo dal lunedì al venerdì non festivo dalle 8,30 alle 18 e il sabato non festivo dalle 8,30 alle 13. La società raccomanda i cittadini di non accumulare più rifiuti in strada.

"In questo momento in cui stiamo ristabilendo il normale svolgimento del servizio – conclude Simona Buda, presidente Alea Ambiente – voglio ringraziare la nostra rete di aziende partner, che in un momento di grave ed eccezionale difficoltà in cui il nostro territorio versava, si è mobilitata prontamente, fornendoci supporto, know-how ma anche fino a 60 mezzi operativi che si sono affiancati ai nostri, la maggior parte dei quali dotati di bracci meccanici con gancio per la raccolta dei rifiuti".