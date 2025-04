"Presto vi proporremo un piano legato a Medicina. L’ospedale? Servono adeguati finanziamenti"

Durante l’inaugurazione dei nuovi locali del pronto soccorso dell’ospedale Pierantoni-Morgagni l’assessore regionale Massimo Fabi ha sottolineato l’importanza degli enti locali nelle scelte che riguardano sull’assistenza sanitaria ai cittadini: "Vogliamo instaurare un confronto costante con i territori, accorciare i livelli di comunicazione e avvicinare le decisioni prese dagli enti locali con gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Regione. Incontreremo infatti – sottolinea – i presidenti delle conferenze sociosanitarie tra pochi giorni". L’obiettivo: "Vogliamo tornare a essere una Regione guida per il Servizio Sanitario Nazionale".

Il sindaco Gian Luca Zattini non ha esitato: di fronte all’intenzione di investire sui territori, ha anticipato all’assessore Fabi la volontà del Comune di mettere in campo nuovi progetti legati alle necessità didattiche del corso di laurea in medicina, che presto si troverà a corto di spazi. "Ci vuole qualcuno, anche maleducato, in questi contesti: guardando la piantina dell’ospedale ho visto un bellissimo lotto verde. Presto – dichiara – le proporremo qualcosa di interessante perché negli ultimi anni siamo anche diventati ospedale universitario e abbiamo bisogno di radicare in maniera compiuta questa esperienza che arricchisce tutti".

Il primo cittadino, tornando a parlare del Pronto soccorso, ha aggiunto: "Il nostro ospedale è uno dei più performanti a livello nazionale e vorremmo confermare questa posizione. Abbiamo bisogno di mantenere la stessa qualità dei servizi – sottolinea –. Il nostro Pronto soccorso è stato rinnovato, ma difficilmente troverà un punto di equilibrio perché più si aumenta l’offerta più crescono i bisogni".

Poi un monito nei confronti dell’Amministrazione regionale: "Mi permetto anche di dire che, per quanto il nostro direttore generale sia parco con le spese, non possiamo condannarlo a non avere gli adeguati finanziamenti. Credo sia importante – prosegue Zattini – che ci sia una distribuzione equa delle risorse da parte della Regione. Questo è un tema che ho trattato ampiamente con il presidente de Pascale".

v. p.